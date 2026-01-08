行政院推動保法新制！寵物棄養最高罰百萬 虐殺刑責加重

行政院會今（8日）預計通過《動物保護法》部分條文修正草案，藉此強化寵物飼主責任。（示意圖／翻攝自pexels）

行政院會今（8日）預計通過《動物保護法》部分條文修正草案，藉此強化寵物飼主責任。草案明定，寵物若發生遺失情形，飼主須在5天內向主管機關申報，否則將視為棄養；同時也大幅提高棄養動物的罰鍰金額，從現行最高新台幣15萬元，調整為100萬元以下。

此外，修法亦加重對虐待、虐殺動物致死行為的刑責，明定以暴力等方式致動物死亡且情節重大者，得加重其刑至1/2。草案通過後，將送交立法院審議。

據《中央社》報導，此次修法重點在於強化飼主責任。為避免飼主無正當理由棄養寵物，或任意將動物送交政府機關處理，草案規定，未來將寵物送交動物收容處所必須符合一定條件，若未符相關條件即送交者，將認定為棄養行為。

針對部分飼主在動物保護案件調查期間，屢以寵物遺失為由，掩蓋棄養事實或規避稽查取締的情形，草案也進一步明定，經指定公告須辦理登記的寵物，其飼主應自遺失事實發生的翌日起5天內，向直轄市或縣市主管機關申報遺失；除非具有受傷、住院等正當理由，否則同樣視為棄養動物。

在罰則方面，草案將棄養寵物的罰鍰，從現行新台幣3萬元以上、15萬元以下，提高為10萬元以上、100萬元以下。

至於處罰與刑責，為加強動物保護並遏止虐殺案件，草案同步提高虐待及虐殺致死的刑責。現行法規對於虐待動物者，處2年以下有期徒刑或拘役，並得併科20萬元以上、200萬元以下罰金；修正草案則調高為6個月以上、5年以下有期徒刑，並併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

此外，現行規定須達致複數動物死亡且情節重大，才處1年以上、5年以下有期徒刑，並併科50萬元以上、500萬元以下罰金；草案則調整為，以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，得加重其刑至1/2。

