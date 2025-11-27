行政院推減稅大紅包！基本生活費調整、所得稅免繳稅門檻一次看

記者盧素梅／台北報導

行政院會今（27）日通過財政部「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民減稅措施」，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元，也調高民國115年度免扣額以及稅率級距，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

行政院會今天聽取「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部報告，根據財政部報告政府將調高115年度免扣額，以及115年度的稅率級距等，進一步減輕民眾在116年時報稅負擔。

行政院會今（27）日通過財政部「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民減稅措施」相關圖表。（圖／財政部提供）

財政部賦稅署長宋秀玲表示，根據財政部規劃，所得稅部分，基本生活將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元，明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。長照特別扣除額部分，將由每人每年12萬調高至18萬元，受益戶數35萬，增加減稅利益10億元。

財政部指出，115年度免扣額部分依物價指數調整，反映生活成本，也調高2027年免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身調高提高5000元至13.6萬元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

115年的稅率級距也調高，財政部表示，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

115年度免繳門檻上升，財政部指出，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；雙薪家庭、租屋自住則是從107.2萬元、115年度提升至110.8萬元；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家調高至168.5萬元，三代同堂最高則調高為224.35萬元。

