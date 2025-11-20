行政院推財劃法！遲了25年的正義 陳玉珍：支持菸酒稅回歸金馬

遭行政院祕書長張惇涵點名要支持院版《財劃法》修正草案的立委陳玉珍表示，要把「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入，如此更能讓離島整體建設加緊追上。(圖／陳玉珍立委服務處提供)

行政院會今(20)日拍板院版《財劃法》修正草案，統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助3項預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，祕書長張惇涵還特別點名金門及馬祖2位立委要支持，稱院版財劃法有把離島面積兩倍計算、財源納入菸酒稅；對此，金門籍立委陳玉珍表示，因離島縣受限於先天條件，本就需要中央更多資源挹注，更期待能把「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版之中，如此更能讓離島整體建設加緊追上。

陳玉珍說，行政院版將離島土地面積及人口數採兩倍計算，此舉雖有照顧離島之意，但也非創舉。根據財政部民國88年6月所擬定的「中央統籌分配稅款分配辦法」，就已經將離島鄉(鎮、市)的土地面積及人口數用兩倍計算，而該辦法已施行25年。

至於另一項「課徵自金、馬兩縣的菸酒稅80％回歸金馬」，陳玉珍則指出，該條文是她從討論修財劃法時就一直主張的條文，僅是把原本金門創造的財源還給金門。因為該條文主要是當年台澎金馬加入WTO後，金門酒廠從公賣制度轉型到公營事業，導致金門酒廠從僅需付公賣利益，到變成要上繳菸酒稅、營業稅、所得稅等稅負，導致金門縣庫收入短少，是當年行政院承諾要透過財劃法修正來彌補金門縣的稅收，這遲了25年的正義，如今行政院願意履行承諾，也猶時未晚。

此外，針對行政院提到，給各縣市的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計，不會低於114年度的水準。陳玉珍反問行政院，對金門等離島縣來說，這個114年度的水準有無包括尚未分配的三離島的統籌分配稅款？若要以114年度補助水準來作為分水嶺，自然應該把原本尚未分配給離島三縣的統籌分配稅款納入作為基準，才是正確之道。

最後，陳玉珍強調，行政院應該「讓數字說話」，清楚告訴國人，行政院財劃法版本實際分配給每個縣市的金額到底是多少，讓各直轄市及縣市政府明瞭各自從中央能獲取多少補助金額。而對金門而言，最期盼的還是能將「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版，如此才能讓離島三縣有更多的自主財源，投資在離島整體軟硬體建設上，讓離島的發展更為健全。

