行政院推院版財劃法！立院綠黨團喊話藍白勿封殺：別讓人覺得只會黑箱

記者楊士誼／台北報導

藍白聯手下二度惡修財劃法，行政院將於今（20）日院會推出行政院版草案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪時表示，過往各黨有默契，以行政院版草案為主要討論版本，藍白的烏龍法案進化成霸王法案，而行政院也提出院版草案，端看立法院長韓國瑜的政治智慧。他也強調，藍白應讓院版進入立院討論，不要老是讓人覺得他們只會黑箱修法。

鍾佳濱上午在立法院受訪表示，藍白在去年惡修財劃法時不斷要行政院趕快送出院版，而過去在立法院，各黨會有默契以行政院版為最主要的版本討論。他說明，立法院透過立法權訂出的法案還是交給行政院執行，且行政院有施政上的全面考量，過往不管朝野輪替與否，對於行政院版都是當做第一的版本審查。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，藍白去年等不及就通過草率的烏龍法案，現在烏龍版又進化成霸王版，而行政院跟全國地方政府討論過也訂出了院版財劃法，相信韓國瑜有政治智慧。此外，閣揆卓榮泰也表達願意跟韓國瑜見面共商財劃法的解決之道，相信就看韓國瑜的智慧，他的智慧在去年底通過惡修財劃法後，放到三月才送出立院，既然如此，卓榮泰若願意拜訪韓國瑜，何妨藍白就讓行政院版財劃法進入立法院討論？

鍾佳濱強調，不要老是讓外界覺得藍白只會搞逕付二讀、跳過委員會、黑箱修法，這樣的印象很不好，希望藍白能敞開心胸勇敢面對，讓社會有公評、讓地方有依循。

更多三立新聞網報導

藍白惡修財劃法！民進黨南高屏11立委全到齊怒喊：南部人絕不是細漢

韓國瑜不聲援沈伯洋還酸「生病要別人吃藥」 國台辦嗨喊：罪有應得

藍白兩度惡修《財劃法》 民進黨今再怒轟暴衝修法：程序正義全崩壞

總統點名韓國瑜遭疑「樹立假想敵」！吳思瑤：我喊話也是樹立假想敵？

