行政院提修國安法爆爭議 馬士元示警：中共幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆

行政院持續就總統賴清德2025年3月13日公布的「賴17條」、5大國安統戰威脅及17項因應策略展開修法工作，上月中旬擬具《國家安全法》修訂條文草案送立法院審議後，立法院內政委員會今（7）日併入先前民進黨立委提案進行審查。內政部政務次長馬士元報告時示警，我國家安全正遭受1949年以來空前威脅，中共近來的行為，「幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。」

行政院2025年12月18日召開第3983次會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，行政院長卓榮泰於院會中裁示通過《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》部分條文修正草，函請立法院審議，並提及行政院已盤點20部法律需要立法或修法，相關計畫與行政措施總計120項也都在持續推動；隔周，行政院再拍板通過《社會秩序維護法》部分條文修正案，同樣函請立法院審議，但草案涉及對鼓吹戰爭言論增訂行政裁罰，引發爭議。

立法院內政委員會2025年5月曾排審多名民進黨立委領銜提案的《國安法》部分條文修正草案，今日再由民進黨籍召委王美惠排定議程，將行政院送審草案併案審查。然而，國民黨立法院黨團發出甲級動員令，並在上午9時開會後提出程序發言，痛批草案訂定對鼓吹武統言論最高可處新台幣100萬元罰鍰是箝制言論自由，「賴清德、民進黨對不起鄭南榕」，直言在社會凝聚共識前，國民黨反對進入實質審查；最終，王美惠裁示為讓修法更周延，將在3月底前開2場公聽會，由朝野各開1場。

不過，馬士元上午就修正草案報告時提到，由於我國的國家安全遭受1949年以來空前威脅，尤其中國解放軍2025年底進行「侵略台灣的演習」，不僅在實體空間進行軍事及武力威脅，也在網路空間配合協力者及網軍，進行大規模的宣傳、攻擊我國，因此這一類現象，「幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。」

梁文傑：中共對台統戰無孔不入，目的是要消滅中華民國

陸委會副主委梁文傑報告時則說，中共對台統戰滲透長期以來無孔不入，嚴重威脅國家安全與社會安定，而中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數有64人，是2021年3倍，滲透管道包括黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道。

梁文傑說，政府雖先前曾修正《國安法》等法規，但層出不窮的共諜案，顯示當前法制無法有效遏止類似案件，如現行法制對發展組織者雖有處罰機制，但對參與組織並無明確規範，因此此次修法有所補強；再者，當前國安不再侷限於實體，在數位技術、社群媒體、經濟滲透交互作用下，必須要避免境外勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰，因此此次修法也旨在強化網路數位空間涉及國安規範。

梁文傑強調，依照《公民與政治權利國際公約》第20條第1項規定，任何鼓吹戰爭的宣傳，應以法律禁止，而我國已簽署該公約，因此規定要禁止的對象，並不是要限制言論自由，而是履行國際公約的義務，並增訂網路服務提供者的協力義務，建立快速反應、依法下架的機制，防止敵對勢力利用台灣言論自由瓦解民主制度。



