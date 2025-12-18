行政院提修法 軍人向敵表忠將重判七年

台灣陸軍官兵。(國防部發言人)

為強化國安防線、因應境外敵對勢力滲透，行政院會明(19)日擬修正並通過國家安全法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例 等四項修法草案。





其中，陸海空軍刑法將新增規範，軍人若以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄或科技方法等方式，對敵人作出效忠表示，最重可處 7 年以下有期徒刑。





政院人士指出，總統賴清德今年上半年主持國安高層會議後，已明確指出台灣面臨的 五大國安與統戰威脅，並提出 17 項因應策略，要求政府部門全面盤整相關法令與行政措施，以提升整體防衛韌性。

廣告 廣告





行政院說明，17 項國安策略已陸續落實。先前由交通部、經濟部及數位發展部等部會完成準備的「海纜七法」，已於 9 月 18 日送立法院審議，並於近日完成三讀。此次則由國防部、退輔會與法務部，完成軍事與國安相關法規的整體檢討。





在陸海空軍刑法部分，修法重點包括三項：第一，提高「不盡其應盡之責而降敵」的法定刑，從原本 1 至 7 年，加重為 3 至 10 年；第二，增訂該行為的 陰謀犯與預備犯，處 6 月以上、5 年以下有期徒刑；第三，明文增訂「對敵人為效忠表示」的處罰規範。





政院人士強調，相關修法草案預計明天送行政院會通過後，將轉送立法院審議，未來也將依盤整進度，持續向社會說明，防堵敵對勢力滲透國安體系。