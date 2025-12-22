行政院提名中選會委員 游盈隆將出任主委

有關中央選舉委員會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

游盈隆。(圖/中天新聞)

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓院長在審酌後，目前7位提名人選已經確定。將提名台灣民意教育基金會的游盈隆董事長擬任委員，並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員，並為副主任委員。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

胡博硯。(圖/報系資料照)

李慧芝進一步表示，另因前中選會委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

