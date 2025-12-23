行政院提名任中選會主委 游盈隆：是跳火坑

▲行政院擬提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任中選會主委，對此游盈隆表示是苦差事跳火坑，不是爽缺更不是肥缺。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 關於中選會人事案，行政院昨日宣布將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主委，引發外界熱議。游盈隆今（23）日對此首度回應表示，接受提名時心裡已經覺悟，這是苦差事跳火坑，不是爽缺更不是肥缺，基於當前時局困頓，社會苦悶、人心浮動，希望為台灣做點有意義的事，才接下重擔，接下來自己就是過河卒子，只能向前接受最嚴厲的考驗，「絕不辜負社會與人民的期待」。

關於行政院提名擔任中選會委員並為主委，對此游盈隆首度發聲表示，這兩天接到大量朋友與媒體來電，關心其接受提名出任中選會主委的事情。但忙到無法一一接電話或回覆，相信還有更多自己不熟識但關心這件事的社會各界，在等待他講幾句話。

游盈隆表示，自己接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事跳火坑，不是爽缺更不是肥缺，基於當前時局困頓，社會苦悶、人心浮動，如果這時候出來能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

最後游盈隆說，接下來自己就是過河卒子，只能向前接受最嚴厲的考驗，「絕不辜負社會與人民的期待」。

