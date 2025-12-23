行政院提名擔任中選會主委 游盈隆稱已覺悟：不計毀譽接受最嚴厲考驗

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院日前公布中選會人事名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委。對此，游盈隆今（23）日表示，他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，接下來他就是過河卒子，絕不會辜負人民期待。

游盈隆今日透過臉書回應，他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。（資料照）

行政院發言人李慧芝22日指出，卓院長在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝續指，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

游盈隆今日透過臉書回應，他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。接下來，他就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

