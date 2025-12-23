行政院提名游盈隆任中選會主委 黃國昌：擔心他被民進黨封殺

台北市 / 武廷融 綜合報導

行政院公布7位中選會委員提名人選，由台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。而游盈隆被認爲與民眾黨友好，民眾黨主席黃國昌今(23)日回應，民眾黨會公事公辦，「但我更擔心的是什麼？我更擔心的是游盈隆教授恐怕不是被在野黨封殺，會被民進黨自己封殺。」

中選會包括主委李進勇等6位委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，行政院昨(22)日公布7名中選會委員人事提名名單，提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

而游盈隆也被認為近年來與民眾黨友好，對此黃國昌今日回應，民眾黨會公事公辦，進入到立法院人事同意權的審查，就不會考慮個人情誼，民眾黨在正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，問卷題目包含贊不贊成公投綁大選？中選會是否會剝奪人民公投的權利？是否支持國內移轉投票？以及針對總統賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公布國會三讀通過的法律嗎？

黃國昌表示，民眾黨會針對被提名人的回答做出最後投票，他也說「我更擔心的是什麼？我更擔心的是游盈隆教授恐怕不是被在野黨封殺，會被民進黨自己封殺」。黃國昌指出，過去聯電創辦人曹興誠曾辱罵游盈隆是民進黨的內奸，因此，賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理、打臉曹興誠。

