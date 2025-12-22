行政院提名游盈隆為中選會主委 黃國昌的老戰友胡博硯為副主委

台灣民意教育基金會董事長游盈隆將被行政院提名為中選會主任委員。（圖片來源／信傳媒資料庫）

行政院22日證實，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

中選會依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議，但目前僅剩4位委員，根據中央選舉委員會組織法，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。游盈隆被視為柯友友，胡博硯則是黃國昌的老戰友。

行政院10月函請立院朝野黨團推薦人選

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」及「中央地方經驗」等原則，作為提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底，函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰審酌後，確定7位提名人選，包括台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。不過，今年11月的時候，民眾黨決議推薦政治大學教授江明修、東吳大學教授蘇子喬。

李慧芝表示，其他提名人選包括，律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

各方支持反對聲浪不同

對此，周玉蔻讚揚這是賴總統和卓院長發布了一個十分高明的人事任命案，「游盈隆被認爲與民眾黨友好，是柯友友，他的任命案，確實是賴政府有思考力及政治和解善意的安排。」

有趣的是，2019年游盈隆曾挑戰過卓榮泰參選民進黨主席，卓榮泰2萬4千多票對上9千多票勝出。政治評論元張益贍說，如果卓為了台灣民主未來，中選會業務不能停止，都能不計前嫌提名游盈隆擔任中選會主委，我們又有什麼深仇大恨，又有什麼好計較的？

也有政治觀察家表示，在這種情況下，如果民進黨拿下2026或2028勝選，國民黨和民眾黨想要喊作票或選務不公時，已不再是「民進黨自己人的李進勇」，而是藍白推薦給民進黨的游盈隆。也有支持民眾黨的粉專不滿說「今日開始，台灣民意基金會民調，沒有討論、沒有觀看的價值。」

