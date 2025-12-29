行政院提名游盈隆等7人任中選會委員 函請立法院審議
行政院今天說，因應中央選舉委員會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，考量學經歷與政黨比例，已將中央選舉委員會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查，期盼盡早依法審議通過。
中選會目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。根據中央選舉委員會組織法，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員，並經立法院同意後任命。
行政院將提名中選會委員7人名單函送立法院審查。提名名單為，台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。
行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗的適任人選。
行政院說，這次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則進行提名，其中除了陳宗義是繼任請辭委員遺缺，任期至民國116年11月3日止外，其餘6人任期均至118年11月3日止。
行政院強調，被提名人專長包括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時也已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。這次提名作業期盼立法院能盡早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。
其他人也在看
8歲女童同時有卵巢、睪丸「上學不敢去廁所」 手術驚人結果曝
根據陸媒《新民晚報》報導，婷婷染色體檢測顯示為「46,XX」的女性核型，但體內卻被診斷出罹患極為罕見的「卵睪型性發育異常」（DSD），一側為同時含有卵巢與睪丸的卵睪組織，另一側僅有卵巢組織，此類病例在臨床上相當少見。婷婷出生後家長與醫師即發現外生殖器出現男性化特...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
提游盈隆、胡博硯任中選會正副主委 政院：盼立院儘早通過
行政院今日表示，因應中選會主委、副主委在內6位委員任期屆滿，以及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中選會提名模式 大法官擬比照
行政院日前公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人在列，被外界視為對在野黨遞出橄欖枝。對於此次提名，在野黨大多表示支持，反倒綠營內部傳出對游盈隆有不滿聲浪，據了解，府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，以確保中選會人事順利過關。外傳若中選會人事順利過關，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委則表示「樂見且歡迎」，但「這是本來就要有的基本態度」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
酒醉男搭小黃嗆「會不會開車」 運將下秒停車衝後座「與乘客互毆」
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導新北市有一名男子，深夜裡、喝醉酒，和朋友一起搭計程車回家，沒想到，半路上，其中一人開始對運將嗆說〝你會不會開車啊〞，這樣的職業侮辱，讓運將氣不過，直接在快速道路上停車，衝到後座與乘客互毆！就有其他計程車司機分享經驗，通常不會和乘客正面衝突，直接開到警察局，最保險。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
解放軍宣布圍台軍演 總統府：嚴厲譴責
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統府表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海...今日新聞NOWNEWS ・ 26 分鐘前 ・ 9
高中師資荒！教部放寬8學分任教 學會批：掏空師培制度
為解決學校招聘自然科教師不易情況，教育部11月公告放寬支援老師聘任限制，不過，此放寬也引起教團反彈，中華民國科學教育學會就通過公開聲明主張，當前政策錯將教育現場制度性人力配置失衡之現況，簡化為人力不足的技術問題，不僅無法根本解決教師荒，反而可能動搖我國長期建立的教師專業發展與師資培育制度基礎，要求所有高中職教師均應符合《師資培育法》所規範之26學分教育專業課程。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
政院提名游盈隆等7人任中選會委員 函請立法院審查
（中央社記者高華謙台北29日電）行政院今天說，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中選會委員提名名單 政院函請立院審議
行政院29日表示，因應中選會委員任期屆滿，已將提名人選7人名單函送立法院審查，包括提名游盈隆擔任主任委員、胡博硯擔任副主任委員。政院亦表示，提名時有考量政黨比例，符合中選會組織法規定。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中共突襲環台軍演 民進黨酸：送蔣萬安的雙城論壇伴手禮？
中共解放軍今早突襲宣布「正義使命-2025」環台軍演，民進黨痛批，國民黨主席鄭麗文無視台灣安全，高調宣布「以去北京為優先」，甚至稱會見中國國家主席習近平具重大戰略意義，暴露國民黨向中國靠攏、危害台灣安全，雙城論壇一落幕就換來軍演壓境，這難道是中國送給蔣萬安的伴手禮？自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
十年基層歷練 游明諺行動服務站淡水啟動
新北市議員選舉逐步升溫，十年基層歷練，游明諺行動服務站啟動短新聞SHOTNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
綠高市長初選賴瑞隆11區串聯站路口 邱議瑩獲陳吉仲力薦
民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口向市民問早致意，同一時間，全市11個選舉區也同步於重要路口站出來串聯；另一方面，立委邱議瑩日前再獲前農業部長陳吉仲公開力薦，稱邱議瑩當市長「高雄的農業一定會大發展」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
中共軍演 學者：研判針對美國軍售案表態
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，兩岸學者、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說明，中國這回大動作...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
結合4款列車意象！台鐵首推春節限定伴手禮 元旦限量開賣
台鐵公司首次推出春節限定伴手禮「橘祥迎福禮盒」，2026年1月1日開賣。台鐵表示，使用嘉義梅酒、果醋、果乾及咖啡組合的台灣風土年味禮盒，主色調為莒光號橘色車身顏色，寓意「橘（吉）祥迎福」。首波限量800盒。台鐵列車長期陪伴國人往返各地城鄉，是許多人記憶中「回家」移動載體，不僅是交通工具，也是連結城市自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台南優質農產拓展國際市場 關廟三寶之一成功外銷北美
已屆歲末年終，台南市政府仍全力協助地方優質農產外銷，今天成功推動關廟三寶之一的綠竹筍進軍加拿大，上午正式啟程，拓展國際通路。市府農業局首度攜手關廟果菜生產合作社，將綠竹筍出口至加拿大，總數量4.1公噸，順利打開外銷北美的通路。關廟果菜生產合作社理事主席曾凰旗表示，出口加拿大的綠竹筍，都是鮮採、處理後自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台中大雅連鎖咖啡店鬧糾紛 失聯移工拿椅子狂砸人
台中市大雅區一家連鎖咖啡店，26日發生高姓越南失聯男性移工在店內自言自語，店員李男及梁男上前勸導，不料，高男突情緒失控，持店內椅子揮砸，致使李男及梁男受傷報案提告，警方到場處理，依涉嫌傷害罪及違反入出國及移民法相關規定，函請台中地檢署偵辦，並將高男解送移民署台中專勤隊處置。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中共都軍演了還想鄭習會？綠營公開點名：國民黨就是配合統戰操作
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導解放軍今(12/29)實施「正義使命－2025」軍演並進行實彈射擊，同時，國民黨主席鄭麗文接受媒體專訪，高調宣稱明年上半年「以...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
醫：裝1個心臟支架多活10年 42歲男「一次裝6個」結果死了
中國吉林省舒蘭市一名42歲陳姓男子，今年7月在舒蘭市人民醫院一次性植入6個心臟支架後，術後半小時即發生心臟驟停，經搶救8天後仍宣告不治。陳男母親指控，醫師曾宣稱「多做一個支架可以多活10年」，並在3個月內多次打電話催促兒子接受手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
藍白卡預算教育部5計畫恐泡湯！學生受衝擊
[NOWnews今日新聞]國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，至今還卡在立法院無法審議，影響我國大專院校、國高中等數十萬名學生權益。教育部明年度新增計畫編列31億元，其中包含大專院校老舊校舍整修、無人...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 1
哪裡怪怪的？民眾黨4度擋國防特別預算 今中國圍台軍演喊嚴正抗議
即時中心／潘柏廷報導藍白立委已在立法院程序委員會上，挾帶優勢人數4度擋下總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，受到外界關注。直到中國解放軍東部戰區今（29）日突襲宣布，今日起要對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，並將於明（30）日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，而民眾黨則發聲明表達嚴正抗議。針對中國東部戰區今突襲宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中國持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。民眾黨說，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推，因此呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。賴清德日前接受電視媒體專訪，談到包含「台灣之盾」在內的1.25兆國防特別預算時，便向藍白立委喊話排案審查。原文出處：快新聞／哪裡怪怪的？民眾黨4度擋國防特別預算 今中國圍台軍演喊嚴正抗議 更多民視新聞報導蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了中國突圍台實彈軍演 國防部批窮兵黷武破壞區域和平中共圍台軍演登場！「你已進入我空域」國軍連發警告 空中對峙曝光民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1