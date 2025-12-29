行政院提名7位中選會委員人選案 已函請立法院審議

行政院提名7位中選會委員名單，並指定游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院今（29）天表示，因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆（主任委員）、胡博硯（副主任委員）、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗之適任人選。

廣告 廣告

行政院表示，這次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等4大原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，並指定游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員。其中，除陳宗義係繼任請辭委員遺缺，任期至116年11月3日止外，其餘6人任期均至118年11月3日止。

行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時亦已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。這次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

宜蘭外海規模7.0地震撼全台 行政院：花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

假貨櫃真垂發系統! 解放軍武裝商用船 安裝飛彈發射器 國際安全風險升溫

行政院表示，這次中選會委員提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等4大原則。 圖：行政院提供

中選會被提名委員黃文玲的資歷。 圖：行政院提供

中選會被提名委員李禮仲。 圖：行政院提供

中選會被提名委員李禮仲的資歷及蘇嘉宏。 圖：行政院提供

中選會被提名委員蘇嘉宏的資歷及蘇子喬。 圖：行政院提供