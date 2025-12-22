行政院提名7位中選會委員 藍白推薦人選入列、游盈隆擬任主委

行政院今（22）日提出新任中選會委員提名名單，提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長出任中選會主委一職；東吳大學法律學系胡博硯教授擔任副主委，其餘另提名5名委員人選。行政院表示，名單係經朝野黨團所產生，後續將送交國會審查，並呼籲立法院「盡速審議通過」，讓未來選務工作得以順利推動。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

廣告 廣告

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓揆審酌後，7位提名人選已臻確定，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝說明，其餘提名人選包括黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。李慧芝也提到，因蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，並期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

李進勇任期屆滿卸任中選會主委 吳容輝代理接任

2026九合一大選日期確定！中選會：11月28日投票

7藍委罷免案遭否決、核三重啟公投未通過 最終票數一次看