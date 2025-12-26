行政院提案修法 立委赴中需納管

中國國民黨立委翁曉玲奔赴中國廈門參與台商活動，期間與國台辦成員短暫會晤。(吳思瑤臉書)

為強化國家安全、防範中共對台統戰、滲透與分化，行政院會今(26)日將討論通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，擬將現行未納管的立法委員赴中國行程正式納入許可機制，草案通過後將送立法院審議。





行政院指出，近年民選公職人員赴陸交流情形頻繁，但相關資訊透明度不足，社會大眾難以監督；同時，部分人員因職務接觸國家安全、利益或機密事項，現行法制對其赴中行為之管制仍有不足，恐衍生國安風險，因此提出修法補強制度漏洞。

廣告 廣告





依草案內容，未涉及機密業務的10職等以下公務員赴中，須經所屬機關許可；立法委員及因業務知悉、持有或保管國家機密之人員，則須經內政部所設立的赴陸聯審會核准。該聯審會將由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成，負責審查相關申請。





草案並規定，民選公職人員赴中國期間若接觸中國地區黨務、軍事、行政或具政治性之機關與團體，返台後須向權責機關申報接觸時間、地點、事由及過程，並由權責機關對外公開揭露，以強化社會監督。





此外，草案明定，涉及國家機密人員若未經許可赴中，將由內政部處以新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。行政院會通過後，修法案將送立法院進行後續審議。