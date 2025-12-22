行政院提游盈隆等7人任中選會委員 藍喊依法審查 白稱遲到總比不到好

政治中心／綜合報導

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆等７人任中選會委員。（圖／資料照）

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅有4位委員，藍白陣營日前也已分別推薦中選會委員人選給行政院。行政院今（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，國民黨團記長羅智強表示將依照立法院法定程序，依法審查。民眾黨團則回應「遲到總比不到好」。

本次行政院提出中選會正副主委提名名單為:游盈隆、胡博硯及委員陳宗義、黃文玲，其他被提名人為李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）共計七人。

廣告 廣告

羅智強指出，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本的要求。國民黨團將在審查過程中，必定善盡職責，落實監督。

羅智強強調，在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，中選會有六位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，卓榮泰院長曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

陳智菡說，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，民眾黨黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

更多三立新聞網報導

中選會提名名單曝光！行政院：游盈隆擬任主委、胡博硯任副主委

敢發動倒閣？學者曝三誘因：藍白未必完全排除那個選項

游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜

游盈隆點蔡英文選台北市 王世堅「確實是國內最強」：應該尊重她的意願

