行政院提財劃法修正版 嘉市府不樂觀 提4大訴求

嘉市府對政院版財劃法不樂觀，市長黃敏惠屢次喊話中央兌現鐵路高架化中央全額負擔的承諾。（本報資料照）

針對行政院提出修正版《財劃法》，嘉義市政府表示，不樂觀，因為統籌款減少、一般性補助款降低，計畫型補助款承諾一再跳票例如鐵路高架化、輕軌，且目前在水平分配上未提供數據及試算表供地方核算。

嘉義市希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標，對《財劃法》修正有4大訴求，1.應提撥一定比例平均分配各地方政府；2.重新檢視收支，釐清中央地方權利義務，「中央請客，中央負擔」；3.一併檢討一般性補助款及計畫型補助款之分配；4.應給予省轄市額外比例加權。

廣告 廣告

嘉市府強調，以往中央對嘉義市的計畫型補助不如人意，尤其是鐵路高架化中央全額負擔及高鐵聯外輕軌等重大建設的承諾，目前都是跳票中。

還有，統籌款減少、一般性補助款降低，而計畫型補助款的承諾一再跳票，且在水平分配上目前又無提供數據及試算表，嘉義市對於行政院版財劃法修正案並不樂觀。

【看原文連結】