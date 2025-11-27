行政院提財劃法覆議案 盧秀燕：地方明年預算已嗷嗷待哺

行政院27日提出立法院版《財劃法》覆議案。台中市長盧秀燕今赴和平區受訪回應，希望《財劃法》能夠順利推進，將上繳的預算「分回」給地方，也直言明年預算已嗷嗷待哺，建設都需要錢。（温予菱攝）

立法院14日三讀通過修正的國民黨版本《財劃法》，行政院會27日將提出覆議案，這也是卓閣任內第8次提出覆議案。台中市長盧秀燕今赴和平區受訪回應，希望《財劃法》能夠順利推進，將上繳的預算「分回」給地方，投入地方建設及民生福利，也直言明年預算已嗷嗷待哺，建設都需要錢。

盧秀燕表示，光是和平埋伏坪步道就要5000萬元，同期雪山坑步道、環山獵人步道，至少都5000萬元或1億元起跳，所以步步都是錢，地方政府要上繳這麼多預算給中央，當然希望能適當分回，讓地方建設可以更好，直言地方好，中央才會好，台灣才會好，地方有事，中央就會有事。

盧秀燕強調，將上繳的更多預算「分回」地方，投入地方加強建設、民眾福利等，地方做得好，中央就一定做得好，所以也希望這次《財劃法》能夠順利，因為明年預算嗷嗷待哺，很多地方需要建設，許多地方及民意代表也發出心聲，要加強哪些建設，但這些都要錢。

