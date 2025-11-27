行政院提財劃法覆議 民進黨團：立法院應給予充分說明

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

立法院14日三讀修正通過《財政收支劃分法》部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，於今（27）天院會通過覆議案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱呼籲，立法院不分朝野應該正視財劃法是國家財政的根本大法，好好討論，行政院提出覆議之後，立法院應該給予行政院充分說明。

鍾佳濱表示，財劃法的法源是憲法第十章、第十三章，在中華民國的立法例中非常少見，一套法律的法源直接援引憲法，表示這是財政的根本大法，跟《預算法》、《財政紀律法》，以及《公債法》是支撐國家財政的四根柱子，而這個基礎的財劃法遭到烏龍惡修、爆衝亂修，行政院當然必須依法提出體制上的救濟。

鍾佳濱批評，本屆立法院一年多來，已經由國眾多次逕付二讀，沒收討論，讓很多重要的法案沒有辦法在委員會審查，背離了委員會中心主義，也讓社會各界一頭霧水，連倉促修法的人也修出了一堆烏龍、暴衝法案，到現在還在補救。

鍾佳濱呼籲，立法院不分朝野應該正視財劃法是國家財政的根本大法，應該好好討論，行政院提出覆議之後，立法院應該給予行政院充分的說明，不要老是逕付二讀、沒收討論。

