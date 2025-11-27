行政院提《財劃法》覆議 綠盼立院給機會充分說明、藍嗆「來就否決」

行政院提《財劃法》覆議，朝野黨團將大戰。資料照片



立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院今（11/27）以窒礙難行提出覆議案。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，《財劃法》猶如「財政的憲法」，但被在野烏龍惡修、爆衝亂修，希望行政院提出覆議後，立法院應該給予行政院充分說明機會，不要一直搞逕付二讀、沒收討論等手段。國民黨團書記長羅智強則嗆，行政院做政治鬥爭，「國民黨的立場就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。

對於行政院再提《財劃法》覆議，鍾佳濱說，《財劃法》的法源是《憲法》第10、13章，在中華民國的立法例中非常少見，一套法律的法源直接援引《憲法》，代表這是財政的根本大法，說是「財政的憲法」也不為過，所以《財劃法》跟《預算法》、《財政紀律法》，以及《公債法》是支撐國家財政的四根柱子。

廣告 廣告

鍾佳濱認為，如今這個基礎的《財劃法》遭到在野烏龍惡修、爆衝亂修，行政院當然必須依法提出體制上的救濟。他提到，自己剛剛在財政委員會，發現藍白立委很多人搞不清楚有什麼紕漏，連行政院要針對哪一個《財劃法》修正案提覆議都不知道。

鍾佳濱說，希望行政院提出覆議後，立法院應該給予行政院充分說明機會，不要一直搞逕付二讀、沒收討論等手段，朝野應好好討論這部國家財政根本大法，包括民間團體也提出財劃法中地方政府水平分配等事項。

羅智強則表示，國民黨團不會排斥有關《財劃法》的檢討跟修正討論，但行政院若真尊重地方財政自主權的話，應該要尊重三讀法律，讓新版《財劃法》實施半年或一年後來檢討成效，才是最好方式。

羅智強質疑，政院提覆議，就是用蓋牌方式，蓋掉立院三讀通過的法律，就是做政治鬥爭，因此針對覆議案，國民黨立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。

更多太報報導

財劃法修惡衝擊曝...林智鴻轟柯志恩「黨意壓過民意」：壯大台北、扼殺高雄

政院今提《財劃法》覆議案 卓榮泰任內第八次！11:45親上火線說明

政院版財劃法遭擋 綠營民代點名柯志恩、陳菁徽「真正拖垮高雄的人」