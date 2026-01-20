行政院揭台美關稅細節 卓榮泰：不要再寫成投資5000億

行政院今日舉行台美關稅談判說明記者會，由行政院長卓榮泰與甫率談判團隊返國的副院長鄭麗君等人親自出席，說明台美關稅協議各項細節。

針對先前已公布的對等15%關稅不疊加成果，鄭麗君表示，這代表對等關稅15%將不會與最惠國待遇稅率（MFN）疊加，若MFN小於15%，則稅率即為15%；若MFN大於15%時，則以MFN稅率計算。另一個談判成果則是，未來《232條款》調查出爐後，台灣將可保證獲得最優國待遇。

至於本次提出的2500億美元台灣企業自主規劃直接投資，以及台灣政府提供的2500億美元信保機制，卓榮泰特別強調，兩者是分開的，希望媒體不要再寫成5000億美元，「這是絕對的錯誤，也會讓後續談判發生不必要的困擾。」

廣告 廣告

鄭麗君進一步說明，「台灣模式」目的是創造讓台灣企業有意前往美國投資的環境，最終與美國合作打造產業供應鏈，而非像日韓直接出資投入美國；會提出2500億美元金額，是在訪查赴美投資的高科技產業後，對產業未來進行的投資規劃，其中也包含各企業已經在進行的投資計劃。

鄭麗君解釋，台灣模式不是產業供應鏈轉移，而是擴大產業實力，「台積電的先進製程跟先進封裝，在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家，護國神山在台灣持續壯大中。」過去台灣半導體業者在美、德、日投資的同時，也都同步帶動台灣半導體產業發展。

而在國家信保機制運作方式上，未來將以國發會的國家融資保證機制經驗，建立專案國家融資保證機制。由於高科技產業公司的保證成數比中小企業略低、承保倍數略高於中小企業，因此預估最終需要的保證專款規模為62.5億元至100億美元，預計偕同國發會與公股、民間銀行參與，分5期規劃信保機制。

鄭麗君指出，台灣在本次談判中最大的挑戰是，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，且逆差額持續攀升，因此美方期待台灣開放市場平衡貿易逆差、擴大對美投資進行供應鏈合作；因此總統賴清德便提出兩大戰略目標，分別是平衡台美貿易逆差、建構台美高科技產業合作的戰略夥伴關係，鞏固台灣在民主陣營中的高科技領導地位，讓台灣從「Taiwan can help」變成「Taiwan US can lead」。

政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮說明，台灣本次的談判是由台美對等貿易協定（ART）與投資合作備忘錄MOU兩者構成，內容除關稅談判外，美方也希望台灣降低非關稅貿易障礙，如開放農產品市場、工業產品標準對齊國際、保障勞動權益；營造公平、安全的數位貿易環境；鞏固經濟安全等部分。

楊珍妮表示，台美雙方仍正在就ART的文本草案進行最後檢視，以及逐一核對自美進口降稅品項，因此產品關稅減讓的具體情形，預計將在數週後正式簽署協定再做完整報告。

經濟部長龔明鑫指出，在「15%不疊加」的關稅條件下，部分台灣產業將因此更有競爭力，例如工具機產業的主要競爭對手為德國、日本與南韓，在對等關稅實施前，南韓工具機產品輸美無需課稅、台灣則為4%；如今台灣已與這些國家站在同個立足點競爭。此外像是水五金、自行車、手工具等產業，台灣獲得的稅率也都比主要競爭對手中國、越南更具優勢。

龔明鑫並表示，早在2025年前，台灣包含電子5哥、台積電與部分下游產業等都已前往美國布局。本次談判中也提到台美雙向投資，例如近期美光即加碼投資台灣為例，未來也將會有更多廠商投資台灣。

鄭麗君指出，後續待MOU與ART等協議都簽署完成，談判小組便完成了最後一哩路。不過ART內容依法需送立法院審議，卓榮泰表示，會向國會說明談判過程與出發點，期盼立院能掌握正確資訊，讓兩院對等談話、展開合作。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

