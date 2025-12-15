行政院擬不副署財劃法 學者：在野黨不會上當賴卓背後「這盤算」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院長卓榮泰擬對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案採取「不副署」或「副署後不執行」的方式，朝野對立再度升高。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥今（15）日分析指出，政院此舉恐是刻意升高政治衝突、逼迫立法院走向倒閣，但在野黨未必會上當；他認為，相關僵局本質屬政治問題而非憲政危機，可改將法案交由總統賴清德口中「更大的民主」，讓公投、直接民意進行政治審判。

張元祥表示，不論《財劃法》修正案最後的結果是「行政院不副署」或「副署但不執行」，本質是政治問題，而非憲政問題。他說，沒有一套憲政制度可以完美到處理任何政治僵局，尊重憲政精神、建立憲政慣例，以及政客對權力的自我節制，才是化解憲政危機的最好的方法。

廣告 廣告

張元祥遺憾表示，在賴卓體制的字典裡，沒有民主政治最需要的尊重、妥協與節制，鑽漏洞、走巧門，無窮盡地利用憲政制度設計的不完美，進行政治衝突與鬥爭，而唯一的目的就是以少數政府宰制國會多數，達到完全執政的目的。

張元祥回顧，中華民國憲法增修條文原本就是一輛拼裝車、政治妥協的結果，當年前總統李登輝與民進黨聯手第4次修憲，就被前立委沈富雄評為「一套西裝換回四條內褲」。

張元祥提到，修憲後，我國政治體制偏向總統制，行政院長只是總統的執行長，副署權就是法律三讀後與公告前的流程，民進黨非常清楚，前7次覆議遭否決，行政院長仍然副署法案送總統公布，但如果賴卓最後決定《財劃法》修正案不副署，「就是要進一步將朝野對抗升級，逼迫立法院提出倒閣」。

張元祥認為，以目前制度設計，只有「釋憲」可以解決「行政院不副署」或「副署但不執行」的僵局，但是目前朝野對抗持續升高，要通過總統提名的大法官難度勢必更高。

張元祥分析，從政治上則有2個解方，第一，立法院提倒閣，解散國會重新改選，這正式賴清德希望看到的結果，在野黨不會上當；第二，將《財劃法》修正案送交明年公投，由賴清德口中「更大的民主」，進行政治裁判，如果屆時民進黨仍不副署或不執行，就將承擔所有政治責任。不過，他也說，如果上述2項政治解方都走不通，只能悲觀的期待朝野對抗持續到2028改選，由人民作出最終的裁判。

照片來源：行政院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

再爆茶葉公司竟得標國安採購 王鴻薇、羅智強揭前負責人曾被韓國瑜抓包

藍粉專揭民進黨助理創小帳誣指何元楷霸凌 沈發惠辦公室這麼說

【文章轉載請註明出處】