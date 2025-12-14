行政院擬不副署財劃法 林沛祥：賴總統該和在野黨主席們坐下來談

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」，總統賴清德和行政院長卓榮泰將於15日對外說明。對此，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，賴清德總統與其在那邊違法亂紀，倒不如以民進黨主席身分，邀請國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌好好坐下來談，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥。（資料照／中天新聞）

針對在野黨二度封殺《國防特別條例》草案與政院版《財劃法》草案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日中午邀集51名黨籍立委舉行「便當會」商量對策，會中定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

對此，林沛祥表示，行政院長卓榮泰這次考慮把「不副署」的法律動作作為政治上的攻擊武器，完全扭曲了憲法及法律的意義，且實質上打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做很明顯是「賴卓體系」名存實亡，甚至卓揆極度不同意賴總統做任何事情。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

林沛祥抨擊，賴總統與其想盡辦法透過行政院和總統府不去好好執行、想盡辦法不編列預算，做違法亂紀的事情，倒不如以身兼民進黨主席的身分，好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

