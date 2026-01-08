行政院擬修國安法「禁止鼓吹武統」...國民黨群起跳腳...張育萌指2009年簽聯合國公約早提過：連馬英九都六親不認

行政院近期針對《國安法》當中「意圖危害國家安全或社會安定」的模糊定義欲提案修正，規定若鼓吹中國對台戰爭、武力統一，違者將處最高100萬元罰鍰；該草案卻遭國民黨連聲反對，宣稱箝制言論自由。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，前總統馬英九2009年簽署聯合國公約即承諾過，任何「鼓吹戰爭」的言論都該用法律禁止，如今國民黨集體瘋狂，為反而反，連馬英九都六親不認。

行政院提《國安法》修正禁止鼓吹武統，張育萌表示，國民黨已經集體瘋狂，根本不知道自己在反什麼。他提到，2009年5月14日，馬英九在台北賓館，簽署聯合國的《公民與政治權利國際公約》，就事論事，這必須給馬英九高度肯定。

張育萌表示，當時馬英九還誇口說「保障人權不是嘴裡說說，而是要有實際行動，所以用批准公約來向全世界宣示，台灣人權保障已與國際接軌同步」，還直接喊「Yes, we can！」他說，這部國際公約規定，在現代社會，任何「鼓吹戰爭」的言論都應該用法律禁止。



張育萌指出，這就是為何現在行政院要修改國安法，就是為了實現馬英九簽的國際公約逐一修正《國安法》，以後任何鼓吹戰爭、宣揚武統，或是支持外國攻打台灣的言論，必須要處罰，而且最重罰100萬，結果呢？



張育萌說，國民黨團立委甲動來拖延，說這會有箝制言論自由的疑慮。他直言，拜託國民黨說清楚，是馬英九在箝制言論自由，還是聯合國在箝制言論自由？舊版的《國安法》規定，「意圖危害國家安全或社會安定」要處罰，而行政院認為，個人的「意圖」實在很難判斷，而且這麼模糊的法條，反而會讓人民不安。



張育萌說，行政院因此才想透過這次修法把「意圖」拿掉，必須實際發起、資助或參與中共組織，而且已經危害國家安全才罰；結果從張智倫到吳宗憲，一堆國民黨立委罵行政院，說這叫「思想審查」和「白色恐怖復辟」。



張育萌嘆，「我的老天爺呀，上過國小國語課都知道，舊法規定的內容，不講客觀結果只判斷意圖，才叫思想審查吧。」他表示，就是為了避免「思想審查」，行政院才提修法啊。



張育萌提到，梁文傑也說得很清楚：「如果我們沒辦法容忍，有人在網路上說我要去你家搶劫，那為什麼我們可以容忍，有人在網路上說希望誰誰誰過來打台灣？」他指，張智倫一直跳針說，「如果說執政黨鼓吹台獨，造成兵凶戰危，是不是鼓吹戰爭」。



針對相關問題，張育萌也說，內政部次長馬士元很耐心解釋，這些都不是「鼓吹戰爭」，不會被罰；不只如此，提倡台獨，甚至主張兩岸簽和平協議，這些「通通都是言論自由範圍」，不會被《國安法》處罰。



張育萌說，只有像是如果網紅公開說「歡迎解放軍攻擊台灣」才會踩到紅線，這些當然已經超越言論自由界線，就會被處罰。他表示，言論自由絕對不是無限上綱，面對國家安全受到挑戰，言論自由的界線畫在哪，這絕對可以理性討論，但國民黨已經完全淪為「看到國安就擋」，不只法條不看，連馬英九都六親不認。

