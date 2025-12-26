行政院擬修法立委等公職赴陸改許可 侯友宜：別額外增加大家負擔

行政院院會26日通過「兩岸人民關係條例」修法提案，納管所有公務員赴陸，包括針對立委等民選公職人員，必須審查許可才能赴陸。對此，新北市長侯友宜今（26日）表示，盼通過之前，能好好討論，不要額外增加大家負擔，相信兩岸交流都一定要平等、尊嚴、互惠。

新北市長侯友宜。（資料照／中天新聞）

侯友宜今天進行市政行程時，對此受訪表示，希望在行政院通過前，能好好討論，在什麼狀況之下赴陸，才不會受到更多的干預；討論過後，再制訂政策，不要額外增加大家的負擔，而兩岸交流一定要平等、尊嚴、互惠。

至於朝野互指違反憲政。侯友宜強調，維持憲政秩序是朝野共同的責任，不論是總統、立法院、行政院，大家要好好討論一起面對，以民為本，思考如何解決目前面臨的困境，這才是全民所期待。

