行政院政務顧問王瑞華領軍義警強化治安防線 文山一警民協力打造多層次安全網

【警政時報 徐煜勝/台北報導】日前臺北市捷運臺北車站及中山商圈發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注。為強化公共安全防護能量，內政部警政署指示各警察機關結合轄內義警、義交及社區巡守隊等民力資源，建構多層次社會安全防護網絡，以提升即時應變與治安維護效能。

大隊長王瑞華於會議中致詞，表示義警將全力配合警方各項勤務。（記者徐煜勝翻攝）

行政院政務顧問暨臺北市義勇警察大隊文山第一區大隊長王瑞華，為響應中央政策並落實基層治安工作，主動規劃並協調所屬義警中（分）隊人力，全面配合文山第一分局各項勤務執行，與員警密切協作，共同守護轄區治安與民眾安全。

為感謝基層同仁長期堅守崗位、無私付出，王瑞華於12月27日晚間親赴文山第一分局，致贈加菜金及慰問品，向分局員警及各義警中（分）隊同仁表達誠摯關懷與肯定，現場氣氛溫馨熱絡，充分展現警民同心、守護家園的凝聚力。

王瑞華表示，「警力有限、民力無窮」，義警與民防人員長期以來都是警方不可或缺的重要夥伴。隨著治安環境日益多元複雜，更需要更多熱心公益、關懷社會的民眾投入，共同守護社區安全。

文山第一分局也誠摯邀請有志服務社會、守護公共安全的民眾，踴躍加入義警及民防行列，可洽詢文山第一分局民防組（02-8661-8706），攜手為社會治安與市民安全打拚，共同打造安心宜居的生活環境。

