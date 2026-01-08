政治中心／綜合報導

總預算去年8月底送立法院審議，至今超過4個月，還沒付委審查，週四行政院會後卓榮泰親上火線！呼籲立院寒冬給一絲溫暖，盡速審預算，更指出未來恐怕衝擊地方，可能六縣市面臨舉債，另外國防預算所受影響最多，近期發生戰鬥機墜海事件，F-16的後續訓練也在總預算內。

新年度第一個行政院會，會後卓榮泰率各部會首長親上火線，喊話立院「寒冬給一絲溫暖」，趕緊審總預算。

行政院長卓榮泰：「新的年度了，總預算案連付委都還沒付委，這是我國憲政史上的第一次，有許多不得動支的金額，總額高達2992億，天氣這麼冷，我們真的必須給國人，更多的溫暖。」

廣告 廣告

不只中央、地方財政也受衝擊，加上去年3月公布的新版財劃法造成縣市分配不均未解，政院首度編列地方財政均衡補助321億元，但預算無法動用，可能導致六縣市舉債。

行政院長卓榮泰：「編列了321億元，以確保相關縣市所獲配的，統籌分配稅款以及補助款，能夠不少於去年，總預算未審查通過，還有6個縣市的財務調度，會發生問題，他們恐將要舉債，屏東縣、台南市、嘉義縣，連江縣、彰化縣以及澎湖縣。」

而且近日又發生F-16失事，相關後勤維護經費、備受關注！

行政院新年首秀總預算仍卡關 卓揆：速審預算「寒冬給一絲溫暖」

近日發生F-16失事，相關後勤維護經費備受關注。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰：「國防預算受的影響是最多的，多達752億元，最近我們發生的戰鬥機墜海事件，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在752億元當中。」





國防部副部長徐斯儉：「妨礙我們對於嚇阻戰力的建構，這裡包括共軍所最忌憚的，HIMARS就是遠程精準火力打擊系統，以及岸置反艦魚叉飛彈。」

752億國防預算動彈不得、共軍最忌憚的2大武器建置受影響，民進黨公布最新民調，超過六成民眾認為本會期應該優先通過總預算，包括防災韌性、河川整治進度、公共托育補助，以及TPASS政策，都有超過五成民意表達擔憂。

行政院新年首秀總預算仍卡關 卓揆：速審預算「寒冬給一絲溫暖」

民調顯示包括防災韌性、河川整治進度、公共托育補助，以及TPASS等政策都有超過五成民意表達憂心因預算卡關。（圖／民視新聞）

民進黨發言人吳崢：「百工百業今年的業務都要繼續往下，但是我們的中央政府，卻要因為立法院不審預算，立法委員不做他們的工作，而被癱瘓、擱置。」





藍白卡預算，中央綠營一再喊以蒼生為念，民生福祉為優先。

原文出處：行政院新年首秀總預算仍卡關 卓揆：速審預算「寒冬給一絲溫暖」

更多民視新聞報導

麥玉珍辯沒擋軍購！喊冤「什麼都怪藍白」好委屈 全網怒翻

藍營內鬨？何啟聖挑戰花蓮王初選遭拒 怒批：坐實傅崐萁家族壟斷

明天韓柯會、王世堅「主動」喊+1？本人發聲了

