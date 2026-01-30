【行政院施政報告】強化不對稱戰力 落實國防自主

記者郭曉蓓／綜合報導

立法院第11屆第5會期將於2月24日開議，根據最新出爐的行政院施政報告，國軍現階段建軍備戰，重點在強化不對稱戰力及防衛韌性，並逐步整建後備戰力及灰色地帶應處能力。前瞻未來區域情勢、敵情變化及科技發展下，將適時調整武器裝備籌獲標的，並以「自製優先、外購為輔」為原則，持續落實國防自主政策。

積極打造非紅無人機供應鏈

施政報告指出，國防科技研究聚焦無人載具、反制偵蒐、資電通訊、飛彈系統與不對稱技術等重點領域，去年共執行130項研究案。國機國造部分，新式高級教訓機規劃於106年至115年間產製66架，截至去年12月底已累計交機52架，將持續依計畫執行。

國艦國造方面，政府持續推動潛艦等5型艦籌建，高效能艦艇第1批6艘及新型救難艦1艘已完成交裝，並管制第2批5艘於今年完成交艦；潛艦原型艦則依程序進行海上浮航與後續測試，新一代輕型巡防艦及新式快速布雷艇亦均按計畫節點推動。

海空戰力提升計畫中，「岸置反艦飛彈系統」等8類武器產製，亦均依年度節點推動。無人機產業及自主維修能量提升方面，也將持續與各部會及民間廠商共同合作，達成打造非紅國際供應鏈之目標；並與國內、外專業技術維修人員，深化交流，提升修理項量，逐步完備各項裝備自主保修能力。

至於政府規劃建構「臺灣之盾（T-Dome）」整體飛彈防禦體系方面，採自主研製與對外採購雙軌併行，建構分層防禦、高度感知、有效攔截，並可依威脅選派適切攔截武器之整體飛彈防禦系統，形成機動化、高存活率之不對稱防空戰力。同時，依敵情威脅建置無人機反制系統，採「自製優先、軍（商）購為輔」原則，提升整體防護能力。

政院版國防特別條例 真正建立所需戰力

此外，立法院昨日進行本會期最後一次院會，經表決民眾黨版國防特別條例草案付委審查，而行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案未列入議程。行政院發言人李慧芝表示，政院版國防特別條例係在臺美雙方縝密溝通評估下提出，具備完整戰略與實務規劃，唯有付委審查，才能真正建構國軍所需戰力。