行政院明將拍板社安網2.0 陳時中憂總預算卡關「衝擊社福及弱勢服務」

記者盧素梅／台北報導

行政院政務委員陳時中。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院會明（18）日將討論通過「社會安全網計畫2.0」，規劃5年共編列819億元。不過，面對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，導致朝野關係緊張，現今中央政府總預算仍躺在立法院無法付委審查，明年許多新興計畫恐卡關。對此，陳時中憂心，經費無法順利通過，勢必衝擊社福及弱勢服務，「民眾權益會少3分之1」。

行政院2021年推動社安網第二期，五年期計畫於今年(2025年)屆滿，行政院預計將於18日院會拍板通過「社會安全網2.0」同樣以五年期計畫至2030年，共編列819億元預算。

行政院會明天聽取衛福部陳報「115－119年推動強化社會安全網計畫2.0」報告，陳時中今天說明，第一期社安網計畫，經費僅約68億元，建立社區服務及高風險家庭保護服務、精神障礙與自殺防治，但由於經費有限導致社安網服務人力短缺。直至第二期計畫為5年期，經費擴充至408億元，強化司法與精神醫療等跨專業合作，人力雖擴增，但社安網服務仍有待強化地方。

陳時中指出，第二期計畫即將屆滿，依過去社安網數據來看，通報及開案服務量能明顯提升，而「社會安全網2.0」計畫，共有六大服務精進亮點：強化扶老攜幼，推出居家育兒指導員及強化獨老訪視服務；優化高風險通報機制；布建心理衛生資源，著重早期預防；強化跨單位網絡合作及提升久任待遇；並導入AI提升服務效能。

媒體詢問，明年度中央政府總預算目前仍卡在立法院程序委員會無法付委審查，是否造成新興計劃無法推動？陳時中坦言，若預算未能順利通過，勢必對社福、少子化、身心障礙及高齡等弱勢服務造成衝擊，「起碼都最少會減3分之1，不是預算減3分之1，而是民眾權益少了3分之1。」

對於不副署《財劃法》，陳時中說明，其實更精確應該是說沒辦法副署，副署就違反《公債法》，所以這是不得已的選擇，「你拿一個東西叫我簽，那個簽了就是違法，我怎麼簽？」簡單講就是這樣，所以是不得已的一個選擇。

