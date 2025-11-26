行政院明將提財劃法覆議 新北：希望政院多與國會和地方溝通

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」

民視影音 ・ 6 小時前