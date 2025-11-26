行政院明將提財劃法覆議 桃園：盼政院傾聽地方聲音
立法院14日三讀通過修正的財劃法(國民黨版)，行政院會27日將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。桃園市政府對此表示，尊重相關程序，期盼行政院傾聽地方聲音，也與國會多溝通，讓分配更加公平，真正造福全國縣市。
