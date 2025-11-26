行政院明將提財劃法覆議 桃園：盼政院傾聽地方聲音

賴總統投書華盛頓郵報，捍衛國家主權，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩也讚揚，這對台灣還有川普來說是雙贏。不過外交人士很表達肯定，認為台灣與國際潮流同步，但也相當好奇，台灣的在野黨立場又是如何？ 民進黨立委王定宇跟藍白喊話，不要再擋特別預算。賴士葆則是提問，這些預算到底要花在哪裡要講清楚。

