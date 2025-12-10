行政院明拍板人工生殖法 放寬女女同婚適用

▲行政院政委陳時中說明院會明日通過《人工生殖法》修正草案，除不孕夫妻外納入女女同婚與年滿18歲單身女姓。（圖／記者陳威叡攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 行政院會明日將通過《人工生殖法》修法草案，對此政委陳時中說明表示，代理孕母方面社會共識尚未形成因此先行脫鉤，本次修法著重女性生育自由與兒童最佳利益，除原先納入的不孕夫妻外，將放寬適用於同婚伴侶與年滿18歲的單身女性，前提為要擁有子宮與卵子。而過去孩子出生後要到法院申請親子認定，修法後修正為簽署受術配偶同意書親子關係即成立，另擴大血緣知悉權，可以知悉捐贈者國籍、血型與膚色，保障子女身體健康。

陳時中表示，《人工生殖法》修法討論已久，此次主要著重於婦女生育自由與兒童的最佳利益，而社會共識尚未形成的代理孕母本次先行脫鉤。

陳時中表示，此次修法中，除原本就納入的不孕夫妻外，還包括女女同婚與年滿18歲以上的單身女性，這三方都適用，在不孕夫妻方面，一定是要用一方要有健康的生殖細胞，第二是合法登記的夫妻，就可以使用人工生殖。

女女同婚方面，陳時中說，要符合術前評估所謂子女最佳利益，且適合做人工生殖，另45歲以上必須檢查評估，沒有不適合生產或懷孕，最後是一定要有自己的子宮與卵子；至於未婚女性部分，需年滿18歲並適合人工生殖，要用自己的卵子與子宮。

陳時中也強調，子女最佳利益一開始就要接受評估，此外修法增加鞏固親子關係，過去要孩子出生後要去法院申請親子認定，修法後有受術配偶同意書，親子關係就成立了，縱使同婚關係被撤銷或無效，但親子關係仍是存在，確保人工生殖子女擁有雙親。

另放寬人工生殖的血緣知悉權，在受術配偶在術前可知悉捐贈者國籍、血型與膚色，若子女有重大疾病需做移植等狀況，可查詢捐贈者姓名及聯絡方式，那得到捐贈者同意，可以揭露相關訊息。

