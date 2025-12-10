行政院明拍板《人工生殖法》放寬女女同婚適用 擬脫鉤代理孕母

記者盧素梅／台北報導

行政院政務委員陳時中。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院會明（11）日擬通過衛福部提出的《人工生殖法》草案修正，根據行政院政務委員陳時中今（10）日表示，這次修法主要著重於女性生育自由與兒童最佳利益，除了原本納入的不孕夫妻外，將放寬適用於女女同婚伴侶與年滿18歲的單身女性，前提為要擁有自己的子宮與卵子。至於被談論很多的代孕，這一次就先脫鉤，因為有很多的社會共識還沒有來形成。

受到少子化影響，衛福部提出《人工生殖法》草案修正，行政院會明天擬討論通過。陳時中下午表示，《人工生殖法》已經討論非常久，這次修正主要是著重在婦女的生育自由，以及兒童的最佳利益，以這兩個為最基本的精神，而社會共識尚未形成的代理孕母本次先行脫鉤。

陳時中並表示，此次修法中，除原本就納入的不孕夫妻外，還包括女女同婚與年滿18歲以上的單身女性，這三方都適用。他說，首先，在不孕夫妻方面，一定是要一方要有健康的生殖細胞，第二是合法登記的夫妻，就可以使用人工生殖。

在女女同婚方面，陳時中表示，要符合術前評估所謂子女最佳利益，且適合做人工生殖，另外45歲以上必須檢查評估，沒有不適合生產或懷孕，最後是一定要有自己的子宮與卵子，因此男男同婚並不適用。

關於同婚者資格部分，陳時中說明，必須是依據司法院釋字第七四八號解釋施行法合法登記者，用自己子宮生育；至於未婚婦女部分，則須年滿18歲、適合人工生殖，且要以自身的卵子與子宮進行人工生殖。

陳時中也強調，子女最佳利益一開始就要接受評估，此外修法增加鞏固親子關係，過去要孩子出生後要去法院申請親子認定，修法後有受術配偶同意書，親子關係就成立了，縱使同婚關係被撤銷或無效，但親子關係仍是存在，確保人工生殖的子女擁有雙親。

陳時中指出，這次修法也放寬人工生殖的血緣知悉權，受術配偶在術前可知悉捐贈者國籍、血型與膚色，若子女有重大疾病需做移植等狀況，可查詢捐贈者姓名及聯絡方式，那得到捐贈者同意，可以揭露相關訊息。

陳時中表示，草案同時也加強對人工生殖機構的管理，強化捐贈者、受術者的知情同意權益，否則就不能進行人工生殖，且進行任何手術都要告知風險。







