行政院明提財劃法覆議案 台南支持：盼重新檢視、補正制度缺漏

台南市政府支持行政院提出覆議，盼能重新檢視、補正制度缺漏，避免地方建設因此受阻。市長黃偉哲也表達支持行政院版《財劃法》。（本報資料照片）

針對立法院日前通過財劃法修正案（國民黨版），對地方財政影響甚鉅，行政院會27日將提出覆議案，這也將是卓內閣任內第八度提出覆議案。台南市政府認為，此版本在未經充分溝通下匆促通過，恐將造成嚴重的區域失衡，因此支持行政院提出覆議，盼能重新檢視、補正制度缺漏，避免地方建設因此受阻。

市長黃偉哲表示，因財劃法長期以來對南部造成不公平，因此有修法的必要，然而藍白強行通過的財劃法不但未改善問題，反而將補助金額「鎖死」，導致中央無法再透過補助縮小城鄉差距，等於讓原本資源豐沛的縣市更富裕，形成「富者愈富、南部愈貧」的惡化局面。

黃偉哲指出，行政院版財劃法有4大重點，包含降低營業額權重、土地面積依管理成本計算、人口結構納入計算、加入農林漁牧產值，讓指標設計更合理，因此支持行政院版本財劃法，也期盼立法院支持，勿因政黨偏見導致南部人民權益被踐踏。

南市府財稅局表示，從行政院版本可以看出已從垂直分配及水平分配兩方面做合理的檢討及調整。前者在維持總補助額度不變下，滿足各縣市的「財源保障基準」，確保基本施政需求，財源具有保障；後者包含降低營業額權重，避免「汙染成本在南部，稅收交北部」等不公平現象；以及給予不同性質的土地差別權重；納入老年、工業人口、農漁人口等人口結構的參數，可讓各縣市的「財政努力」及「基本建設」均獲衡平合理的權重，以獲得必要財源來推動建設，顯示此次行政院版本財劃法已積極聆聽地方聲音，因此台南市政府全力支持行政院版財劃法。

