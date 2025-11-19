行政院明提院版財劃法 民進黨：藍白懸崖勒馬解決你們的爛攤子

民進黨呼籲在野黨懸崖勒馬，一起好好解決藍白創造出來的爛攤子。 圖：翻攝自民進黨臉書

立法院日前通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰痛批，將使政府的總預算無法編列，行政院會全面迎戰。對此，民進黨今（19）日表示，在民進黨執政下，地方財政起死回生，藍白惡修財劃法掏空中央沒必要，只會害得中央被迫舉債、債留子孫。民進黨呼籲，行政院將提出財劃法修正草案，希望在野黨懸崖勒馬，「一起好好解決你們創造出來的爛攤子」。

民進黨今透過臉書發文表示，國民黨、民眾黨仗著國會多數，沒有充分討論、缺乏專業諮詢、忽視程序正義下，兩度惡修《財政收支劃分法》，第一次修法從中央多搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次修法更直接規定中央給地方的補助款「只能變多、不能變少」。

民進黨列舉近10多年地方政府財政狀況的數據變化，在2012年國民黨中央執政時，地方財政陷入困境。民進黨指出，地方政府當時的歲計賸餘，合計是「負589億元」，甚至有部分縣市後來瀕臨破產，且前總統馬英九重北輕南，甚至在2014年高雄市面臨氣爆災情時，拒絕多投入經費支援，在那種情況下，民進黨主張修法改善南北與城鄉的財政差距，完全合理。

「2025年民進黨把地方財政救回來了。」民進黨說，2016年民進黨重返執政，在前總統蔡英文、總統賴清德的努力下，協助苗栗縣度過破產危機，更努力拚經濟，加大對地方政府的挹注，還透過前瞻基礎建設計畫，讓地方重新找到建設、發展的動力。

民進黨指出，經過將近十年努力，地方政府的財政狀況，有了整體而全面的改善，歲計賸餘逐年提升，去年合計高達新台幣818億元；也就是，地方政府「錢花不完」、「口袋裡還有錢」，明明還有錢，為什麼還要急著修改財劃法、從中央分更多錢？

民進黨痛批，藍白兩次倉促通過的法案，公式也寫錯，讓連江縣可分配的經費不進反退，更加上「補助款只能多不能少」的離譜條文，改東改西，就是沒有改到最關乎均衡發展的「水平分配」與「垂直劃分」問題。民進黨直言，藍白的惡修、惡搞沒有必要，更會害得中央被迫舉債、債留子孫。

