行政院會今將拍板《兩岸條例》修法 未來立委赴中須經許可

即時中心／綜合報導

藍營7名立委翁曉玲、林思銘等人在上週五（19日）啟程赴中國廈門參加台商協會活動，政治敏感性引發爭議，返台後隨即在立法院程序委員會第四度聯手阻擋「國防特別預算條例」付委審查；民進黨對此痛批，完全坐實藍委赴中領旨、亂台行徑。據了解，行政院會今（26）日將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對包括立委等民選公職人員，也建立赴中審查許可制，違者可處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

根據《自由時報》引述黨政人士說法報導指出，各政府機關已依《兩岸條例》提出涉密人員名單，但立院至今卻拒絕依法配合；然而，立委不僅參加機密會議，接觸的國防、外交國安機密，遠比現行納管的縣市長還多。在中國加緊對台滲透統戰，不斷籠絡利誘下，卻有立委在立院會期中到對岸，「國會自治不應超越國安」。

據了解，此次《兩岸條例》修法集中在人流管理，所有公務員赴中都會納管。現行條例規定，簡任11職等以上公務員須向內政部申請許可，違者處2萬元以上10萬元以下罰鍰；修法後將納入10職等以下、未涉密的基層公務員，未來須原單位同意，違反規定僅有人事法規議處，沒有行政罰。

針對政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全或機密人員等具特定身分者，現行規定須經聯審會審查許可，違者可處200萬元以上1,000萬元以下罰鍰；修法後，立委赴中都需要經過許可。





此外，修法也強化了對「妨害國家尊嚴」的認定。現行條文規定，政務副首長或少將以上、情報機關首長等人員，不得出席中國黨政軍慶典或活動而有妨害國家尊嚴行為，不過該行為僅限於象徵中共政權的旗、徽、歌等。修法後適用範圍擴大，除將指標性人物更加明確化，只要參加危害、矮化、甚至消滅我國家主權者的統戰政治宣傳，就可處罰；情節重大者得剝奪其月退休、退職伍給與，無月退者可處200萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

至於多名民進黨立委提出，有關中配登記為我公職候選人者，應於登記時即提出放棄原有國籍證明；但據了解，政院版草案並未納入此部分修法，傾向能回歸《國籍法》與《選罷法》架構進行討論。

