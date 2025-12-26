行政院會今拍板修正兩岸條例 立法委員赴中全面納管

因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（26）日將拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，全面強化公務體系赴中管制。圖為行政院。 圖：謝莉慧 / 攝

[Newtalk新聞] 因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（26）日將拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，全面強化公務體系赴中管制，修法後，立法委員赴中必須事前申請許可，草案將送立法院審議。

立委赴中頻受關注，但現行台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）並未規範立委赴中，導致「無法可管」，行政院會今天將討論、通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，擴大規範範圍。

這次修正重點，公務員赴中管制將統一調整為簡任11職等以上人員，維持須向內政部申請「許可」；10職等以下、警監4階以下且未涉密人員，改為須經所屬機關「同意」，違反者由服務機關依人事法規議處，未設行政罰，並強調相關決定將依行政程序法辦。同時，明定立委因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴中，須經內政部聯審會許可，而所謂赴陸聯審會，是由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的審查會，審查相關許可。

該草案也要求，民選公職人員赴中若有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體等情形，應於返台後，將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關公開揭露。

該草案並明定，依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸。另指標性卸任官員也涵括在內，修法擴大禁止出席中共舉辦、倡議消滅或矮化我國主權之活動，違反規定者，將停止或剝奪月退除給與；無月退除給與者，將處 200萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

