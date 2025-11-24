行政院會修正刑法 司法院對「不得假釋」加註意見 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

司法院於今（24）日上午召開第217次院會，通過行政院所提「中華民國刑法」部分條文及「中華民國刑法施行法」第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將於辦理會銜作業後函復行政院；不過，對於外界就刑法第77條修正草案關於不得假釋部分所持疑慮，司法院經參考相關論點並為研議後，加註意見，促請行政院留意及釐清，俾兼顧社會安全與人權保障。

司法院加註意見之重點如下：

一、有無違反國際公約所揭櫫之禁止酷刑原則：禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約第1條第1項、歐洲人權公約第3條及已內國法化之公民與政治權利國際公約第7條，有分別規定「酷刑」之定義及「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」之旨，而本條草案關於不得假釋之修正內容，是否屬於上開公約所稱「酷刑」或類似之處遇或懲罰，暨有無違反上開公約所揭櫫之禁止酷刑原則，建請說明釐清。

二、在獄政管理或矯正上有無窒礙：以本條草案所定不得假釋罪名之刑法第271條第1項殺人既遂犯為例，其大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」之範圍內，倘一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有無窒礙，建請預為評估。

三、相關連之條文是否一併修正：刑法第77條第2項第3款之「鑑定」用語於本次修正刪除，則相關連條文即刑法第91條之1之「鑑定」用語是否一併修正刪除，亦建請斟酌。

