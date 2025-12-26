行政院會將拍板修正兩岸條例 立法委員、公務員赴中全面納管

因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今日(26日)將拍板通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，全面強化公務體系赴中國管制，修法後，立法委員赴中必須事前申請許可。

據了解，本次修正重點，公務員赴中國管制制度將統一調整為，簡任11職等以上人員，維持須向內政部申請「許可」；10職等以下、警監4階以下且未涉密人員，改為須經所屬機關「同意」，違反者由服務機關依人事法規議處，未設行政罰，並強調相關決定將依行政程序法辦。

修法也補強特定人員赴中規範，明定立法委員、涉及國家安全或機密人員、曾違規赴中者，應列為強制列管對象；若機關遲未辦理，內政部得報經行政院核定後逕行列管，並命機關限期完成。

在民選公職人員部分，修法新增赴中國接觸中共黨政軍者，返台後須就時間、地點、事由及過程公開揭露；未提供或提供不實資訊者，處新臺幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

另外，針對指標性卸任官員，修法擴大禁止出席中共舉辦、倡議消滅或矮化我國主權之活動。違反規定者，將停止或剝奪月退除給與；無月退除給與者，將處 200萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。(編輯:王志心)