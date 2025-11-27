行政院會後記者會 李慧芝主持 (圖)

政治中心／綜合報導藍白昨天在立法院程序委員會挾人數優勢，擋下院版財劃法，總統賴清德今天砲轟藍白不能明知行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有採納行政院意見，盼朝野進一步協商，行政院長卓榮泰也憂心明年中央政策難以推動，呼籲在企業界幫忙說服藍白立委。行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，依舊掛念被封殺的院版財劃法，請產業界幫忙說服藍白。行政院長卓榮泰：「也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」卓榮泰大打雙關，總統賴清德在宣布"1.25兆國防特別預算"時，也主動點出在野黨對財劃法的盲點。賴清德喊話，中央政府被財劃法拿走太多錢、影響施政，呼籲在野黨坐下來好好談修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，行政院送到立法院待審的，中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來，好好談論財劃法。」總統喊話，民進黨南部立委也開記者會，點名國民黨選南高屏的立委出來面對。立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」藍營到綠營記者會外狂嗆，要她們拿出試算表。（圖／民視新聞）立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」不讓綠營獨佔話語權，藍營南高屏三選將臨時決定要來踢館，雙方隔著一扇門隔空互嗆。立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」立委（國）謝龍介：「到農村到漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。原文出處：財劃法之亂 總統批藍白：不能明知院版要送還強行表決 更多民視新聞報導徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了

民視影音 ・ 19 小時前