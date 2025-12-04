行政院會通過「全面禁用廚餘養豬」！轉型飼料養豬 緩衝期至明年底

我國今年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，所幸為單一個案，疫情並未擴散，行政院承諾要以最高標準防範再度入侵，因此今日宣布通過全面禁止廚餘養豬，將會協助、補助廚餘養豬業者轉型成飼料養豬，而轉型期間仍可有條件使用廚餘養豬，而全國轉型最後期限明訂為115年12月31日。

農業部表示，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為。

廣告 廣告

政院宣布全面禁止廚餘養豬，緩衝期至明年底，期間可有條件使用廚餘養豬。圖／農業部提供

若在轉型期間想繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，在檢查合格後方得於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，家戶廚餘則全面禁用。

此外為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。另外為有效掌握並追蹤進出牧場人員的流動，將規劃「進入養豬場人員QRCode實名制」，後續預計將請地方政府防疫單位分送張貼。

農業部展開輔導措施，協助轉型飼料養豬。圖／農業部提供

環境部表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮及清運流向，規範廚餘養豬場在114年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，以及載運廚餘車輛加裝GPS設備。也會擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府。而過渡時期如仍有廚餘需進入焚化廠處理，環境部會督導並加強焚化廠戴奧辛檢測。

環境部宣布轉型期間配套措施。圖／環境部提供

教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費。最後，行政院長卓榮泰也特別拜託各縣市政府，合力面對未來可能的焚化廠歲修或突發狀況，做好區域聯防的工作。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

藍白擋國防預算、財劃法 卓揆再喊話通過：福國利民政策才能展現

禁止廚餘養豬「處理費」估漲數十倍 業者憂：成本恐轉嫁給消費者

擬2027永久禁用廚餘養豬 明年起設一年轉型期