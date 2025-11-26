行政院會27日將提《財劃法》覆議案、討論軍購特別條例

記者盧素梅／台北報導

針對立法院14日三讀通過修正的《財政收支劃分法》，行政院明（27）日的院會將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。另外，明天的行政院會也將討論通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」後，送交立法院審議。

立法院14日再次修正《財劃法》，政院人士直指，14日三讀修正財劃法，違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限，行政院將提出覆議。

政院人士並指出，立法院14日修正《財劃法》，「餅畫得很大，可是餅再大都吃不到」，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版財劃法才能合理分配，舉債的流量也沒有問題。

另一方面，賴清德總統今天正式宣布醞釀多時的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規劃將從明年起分8年編列1.25兆元特別預算，採購「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七類項目。國防部先前已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，行政院經過多次的政務審查後，預計將在明天的行政院院會討論後通過，草案將送交立法院審議。

