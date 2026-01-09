行政院核定公地放領地價 宜蘭大南澳326筆土地可放領

內政部已於114年11月28日召開第一次公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳地區326筆，放領價格將依行政院9日核定標準計算。（王千豪攝）

為配合行政院重新啟動國有平地耕地與邊際養殖用地放領政策，內政部已於114年11月28日召開第一次公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳地區326筆、共64公頃國有土地可以辦理放領，放領價格將依行政院今（9）日核定標準計算。

內政部表示，宜蘭縣政府將於12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式，並在當地設立服務據點，協助農民提出申請。符合資格的承租農民，請儘速向縣府洽詢與申辦。

內政部說明，目前國有耕地放領的價格，是以民國79年的公告土地現值為基準，再依30年來的物價變動情形做合理調整，避免因時間久遠造成農民負擔過重。計算方式為：放領地價＝民國79年公告土地現值×公告放領前一個月消費者物價指數／79年當年度消費者物價指數。

內政部表示，此次放領對象包括國有平地耕地及邊際養殖用地，須符合在65年9月24日前就已與政府合法簽訂租約，一路承租至今的條件，且不得違反相關放領辦法規定。經財政部初步盤點，全國約有近2000公頃土地、4440多位農民可能符合資格，目前正進一步清查土地租約情形。

為加快放領作業進度，內政部已於114年11月24日函請各直轄市及縣市政府盡速成立「公地放領工作小組」，目前宜蘭、台東、彰化及屏東等4個縣市均已成立，其他尚未設立之縣市，內政部將持續督促成立。同時，內政部也將依行政院指示修正相關放領規定，簡化申請流程，協助農民更順利取得長年承租耕作的土地。

