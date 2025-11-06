行政院核定我國國家自定貢獻(NDC3.0) 以具體行動呼應COP30全球共作精神

【記者黃楸玲／台北報導】

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會(COP30)即將展開，依據巴黎協定及COP28決議，各國應於今年提出2035年國家自定貢獻(NDC3.0)。行政院於11月3日正式核定我國NDC3.0，向國際社會完整呈現臺灣在減碳與永續轉型上的努力與成果，呼應COP30「全球共作(Global Mutirao)」精神。

環境部表示，我國雖非氣候公約締約方，但仍自主遵循《巴黎協定》及COP28決議，與國際同步，在行政院鄭麗君副院長指導下，跨部會團隊於過去一年共同完成臺灣總體減碳行動計畫，並於今(114)年1月向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0（beta版），以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%」。接著積極展開社會對話，促進全民廣泛且有效參與，累計超過20場、4,300人次參與的社會溝通會議共同討論，廣納產官學研及民間意見，促成此一重大政策成果。

行政院在11月3日正式核定NDC3.0，設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年減少38±2%的目標，並涵蓋十項主軸，包括公平企圖心、臺灣內國法化制度及氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年等面向，展現科學為本、透明公開的具體氣候行動。

今(6)日環境部彭部長於行政院會臨時動議提出「2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標」報告，指出今年臺灣歷經多起極端氣候事件，包括丹娜絲颱風、7月28日豪雨及樺加沙颱風，顯示氣候變遷造成災害風險顯著提升。雖中央與地方已建立完善防災體系，但在全球暖化下，颱風風速與雨量均呈增強趨勢，災害型態更趨複合，國際間也正加速推動減緩與調適行動。並強調我國NDC3.0是高度挑戰的「登月級」目標，需凝聚社會共識、產業協力，以及中央與地方攜手落實，循序推動轉型。我國減碳目標在亞洲僅次於日本，未來將依國際趨勢滾動檢討，在兼顧國際責任與國家競爭力的前提下持續精進。

彭部長本日特別感謝各部會、企業與全體國人的參與支持，並表示我國將以此NDC 3.0 核定版，向國際社會完整呈現臺灣的努力與成果。卓院長並於院會裁示，COP30領袖高峰會召開之際，我國作為國際社會負責任的一員，自主遵循《巴黎協定》，提出2035年NDC 3.0，明確設定低碳臺灣的轉型里程碑，行政院並已核定20項減碳旗艦行動計畫，請各部會積極推動，加大加快減碳力道，以全球共作精神回應共同責任。

我國2035年國家自定貢獻(NDC3.0)中、英文版已公布於「國家減碳新目標專區」（https://gov.tw/ykq）。