行政院模範公務人員頒獎 卓榮泰出席比讚 (圖)
行政院長卓榮泰（中）3日出席114年模範公務人員頒獎典禮，比讚肯定獲獎人員。
中央社記者王騰毅攝 114年12月3日
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 376
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 168
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 157
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 97
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復
[NOWnews今日新聞]中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
2025 府中15年末主題【美麗心境界】以電影為觀眾打開無窮想像力
電影是藝術與科技的結合與呈現，動人與具文學性的故事要有，高度執行力也必須兼顧，是以除了演員的表演和導演的調度之外，就連畫面光影構圖、運鏡取景，甚至聲音和後製視覺特效都很重要。2025 年府中15年末主題【美麗心境界】站在電影百年來在視聽技術上的巨人肩膀，帶領觀眾看見關於電影藝術的更多可能性，聚焦在時尚、藝術、人文甚至K-POP潮流相關主題，與觀眾更靠近。也透過電影表現形式與文本內涵，為影迷帶來最啟迪心智的性靈提升養分！Yahoo奇摩電影戲劇 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步上海演唱會遭取消！她說：教訓到的是中國人！
論壇中心／綜合報導日本流行天后濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，演出前一天卻無預警以「不可抗力因素」被取消，但她仍在現場無觀眾的情況下完成演出，並透過社群平台分享演出畫面。資深媒體人詹凌瑀認為，中國打壓濱崎步，真正教訓到的並不是日本人、而是中國人，演唱會喊卡對中方的影響比對日方還大。詹凌瑀在《台灣向前行》節目中指出，濱崎步的演唱會在中國一定有負責演出事務代理的公司，也會有相關的工作人員，現在演唱會不辦要退票，相關的成本都已經投入，如此代理公司的損失會有多少？況且還有合約違約的問題。另外，再加上從中國各地來到上海參加演唱會的人，飯店及其他行程都已經訂好，「你說停就停，這一些人的損失有沒有想過」？同場來賓、身為濱崎步忠實歌迷的政治評論員黃益中也特別強調，濱崎步這位女性「不是中國人能夠想像的」，當年曾經為了恩師不惜與唱片公司槓上。黃益中指出，濱崎步的個性堅毅，這次上海演唱會「你不讓我粉絲進來，沒關係，我照樣唱給你聽」，還在社群平台不斷轉發台灣媒體報導的限時動態，就是一個無聲的抗議。黃益中認為，濱崎步可能從此就損失了中國14億人口的市場，但沒有那14億人口，濱崎步一樣是巨星，是全亞洲、全世界的巨星，「濱崎步就是濱崎步」。原文出處：濱崎步上海演唱會被迫取消！詹凌瑀：其實真正教訓到的是中國人！ 更多民視新聞報導藍營「私下超討厭柯、昌」！黃國昌遭爆：不選機率升高！吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 148
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 2 小時前 ・ 13
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 6
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 22