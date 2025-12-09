行政院決議調降羅東鐵路高架化地方配合款 林茂盛感謝陳金德協調支持 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

行政院今（9）日進行「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃研商會議，宜蘭縣代理縣長林茂盛北上出席與會，與中央各部會就宜蘭地方財政負擔進行協商，並朝向將地方配合款調降至57.55億元的方向取得重大共識。林茂盛表示，他代表宜蘭縣民感謝行政院陳金德政務委員的協調及支持，並懇請中央今年底前完成綜合規劃計畫的核定，力拚鐵路高架124年如期通車。

宜蘭縣府指出，本案自109年10月26日行政院核定宜蘭縣政府提出可行性研究報告後，由交通部續辦綜合規劃，於114年11月18日陳報行政院審議。計畫總經費達501.54億元，其中地方原須負擔105.58億元。為降低地方財政壓力，縣府先後於113年5月2日及114年11月18日正式函請中央召開專案協商，盼調降地方配合款比率。

「在中央協助下，地方配合款由原本的105.58億元大幅調降至57.55億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。」林茂盛表示，宜蘭縣財政相較其他縣市壓力更為沉重，且宜蘭鐵路高架亦可配合東部鐵路提速計畫需要，盼中央能充分考量減輕縣府的負擔。

林茂盛說，本案經與中央協商後，中央同意多項機制，包括維持中央補助非自償經費86%，意即地方負擔14%，約57.55億元；再者，免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元，待高架完工後再逐年償還中央。

陳金德於會中裁示，宜蘭縣配合款之負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化2案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用46.57億元，也已確認由台鐵公司負責，不列入本案成本效益，避免降低本案自償率，進而地方財務分攤比例增加。

林茂盛感謝中央對宜蘭交通建設的重視，於國發會明（10）日審議前特別召開本次專案協商會議，使地方訴求得以充分討論。他重申，縣府承諾全力配合後續行政程序，盼中央能於今年12月底前完成計畫核定，中央地方共同努力加速推動鐵路高架124年如期通車，藉以消除平交道交通瓶頸、縫合鐵路兩側土地，帶動地方整體發展。

