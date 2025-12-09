「行政院沒有必須執行的壓力」卓榮泰發言引爆怒火 藍營開炮：賴卓帝制恐把台灣推向「威瑪共和國」危機

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院上週五否決行政院對《財政收支劃分法》修法的覆議案，但行政院長卓榮泰卻公開表示「行政院沒有必須執行的壓力」，引發外界強烈不滿。國民黨立院黨團今（9）日召開記者會，指責卓榮泰逾越權力界線、毀憲亂政，破壞台灣多年來累積的憲政運作基礎。黨團並宣佈將在國會提出譴責案，要求卓榮泰立即停止違背法治精神的作法。

政院長卓榮泰公開表示「行政院沒有必須執行的壓力」，引發外界強烈不滿。( 資料照／政院提供)

國民黨團書記長羅智強表示，依據《中華民國憲法增修條文》，行政院對立院通過的法律提出覆議後，如遭否決，院長只有「接受」或「辭職」兩條路。然而卓榮泰卻在三讀法案、且經總統公佈後，公然宣稱不執行，這是前所未見的憲政倒退。他痛批：「卓榮泰是有史以來第一位告訴大家我土皇帝卓大蒜，我不執行，你奈我何。一路承襲了賴皮總統的風格，變成徹頭徹尾的賴皮院長。」

羅智強指出，卓榮泰不僅無視立院決議，也讓地方自治受到衝擊。新版《財劃法》攸關地方統籌分配稅款，若行政院不願按法執行，等於直接動搖各縣市的財政基礎。他強調，「這位隨著連續8次提出覆議案，連續8次被打臉的桌榮泰院長。歷史上從來沒有一個踐踏行政院院長的尊嚴的院長，竟然破天荒的跟大家說他不要立法院的法律」，已讓連深綠學者與法律界人士都公開批判。

首席副書記長林沛祥表示，台灣的憲政體制正面臨前所未有的危險。過去行政院在覆議遭否決後，院長多會以辭職負責；如今「沒有人要負責，反而把國家一步步推向更極端的方向」。林沛祥引用親綠教授李忠憲的警告指出，行政院拒不執行法定義務，是「法治被人治取代的起點」。他更憂心，若讓這種情況持續發展，「台灣可能走向類似德國二戰之前被納粹統治時的威瑪共和國，也就是說一個憲政秩序逐漸被侵蝕最終走向封建的危險徵兆」，體制遭侵蝕、最終失控的危險道路，「這將成為台灣民主發展最黑暗的時刻。我們正在從最壞的時代走過去。」他說：「一個公佈的法律拒不執行，這比制定一部惡法更可怕，會讓國家瓦解更快。」

林沛祥也點名，包括軍人加薪、提升警消所得替代率等經三讀通過的法案，行政院卓榮泰至今仍拒絕依法編列運算。他質疑，如果法律可以被行政院已讀不回，人民還能相信行政機關的哪一項承諾？「拒執《財劃法》背後，其實是中央不願下放財權。」

副書記長王鴻薇指出，「違憲的惡法若經行政院長副署、總統公佈後，就是有效法律，不執行會有三大風險。」她引用多名親綠專家、律師的觀點指出，就連支持民進黨的人士都認為行政院的做法將使政府陷入法律效力的不確定狀態。王鴻薇痛批，「現在賴卓體制是帝制嗎？只有在君權國家才有皇帝決定法律，但賴卓並不是皇帝，必須服從法治精神」，行政機關不能以個人喜好決定法律是否生效。她呼籲賴清德總統與卓榮泰院長懸崖勒馬，停止把憲政當作可任意伸縮的工具。

國民黨立委葉元之指出，民主制度的基石在於行政機關必須尊重立法程序，「此刻是，中華民國實施總統直選30年來最不民主的時刻，獨裁越來越近。葉元之提醒賴清德總統、卓榮泰院長，你們權力來自人民賦予，必須以民為主，不是賴卓說了算。」

葉元之批評，賴卓體制把立法院通過的法律視若無物，「不讓行政院苛扣地方一般性補助款和計劃性補助款，讓地方政府真正能夠財政自主已形同讓行政權凌駕民意。」他並質問有意競選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，究竟支持地方財源增加，還是支持行政院拒不執行新版《財劃法》。

