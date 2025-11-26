行政院洗防辦年度成果發表 創新宣導全面轉型

記者楊佩琪／台北報導

行政院政務委員林明昕致詞。（圖／翻攝畫面）

行政院洗錢防制辦公室25日上午舉行年度成果記者會，除持續透過跨部會合作與制度升級，也首度以行動展、互動攤位、桌遊教具、Podcast節目與校園合作活動等創新宣導，全面轉型，打造全民參與防制洗錢教育模式，拉近政策與民眾間的距離。

此次成果發表，與會的有法務部部長鄭銘謙、行政院政務委員林明昕、金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛。鄭銘謙表示，洗錢、資恐與跨境詐欺型態於近年快速演變，執法單位面臨前所未有的挑戰，因此希望透過研討會，共思解決方法並強化與國際社會連結。

法務部部長鄭銘謙致詞。（圖／翻攝畫面）

鄭銘謙並表示，法務部的方向很明確，就是讓法制與時俱進，讓制度真正能為第一線使用，讓台灣的洗錢防制體系能更完善並符合國際標準。而制度要發揮效果，得靠整個國家力量，包括公部門彼此合作、分享資訊，監理與執法彼此了解、相互支援，私部門提供情資與第一線觀察，以及國際夥伴分享成功國際合作經驗與將面臨的挑戰。

洗防辦執行秘書羅韋淵則表示，今年洗防辦的宣導策略，以「深化互動、普及教育、跨族群接觸」為核心，協同法務部、金管會與地方政府，全年在運動賽事、路跑、市集、校園與偏鄉活動中設行動攤位。現場並透過互動問答、行動展板、迷你闖關與防詐體驗，讓民眾認識新興詐欺手法、帳戶風險及如何避免成為人頭帳戶。

為擴大與青年接觸，今年更首度推出「校園行動展」模式，及桌上遊戲教具，結合漫畫式展板與低門檻互動裝置，巡迴全台多所高中，以擬真案例、金流路徑拆解與角色故事情境，幫助學生理解詐騙如何引誘、洗錢如何運作、帳戶如何被利用，為今年最具代表性的防詐青年教育專案之一。同時配合偏鄉送暖與青少年保護活動，也進入南北各地校園，以更貼近在地語言與生活情境方式，讓防詐知識普及到更多社區角落。

羅韋淵強調，這些創新宣導方式，象徵今年是洗防宣導模式全面轉型的一年，不再過度依賴單向傳播，而是以互動、敘事與陪伴方式，一起抵禦風險，政府也將持續推動政策協調、國際參與和公私協力。

此次「2025年度防制洗錢打擊資恐及資武擴國際研討會」邀請來自泰國、日本、荷蘭、印尼及國際金融機構代表，針對跨境犯罪、金融科技風險、預警機制與國際合作等議題進行深入交流。除分享全球最新洗錢犯罪趨勢，也協助台灣檢察、調查、警政、監理及金融體系累積經驗，為迎接2030年APG第五輪相互評鑑奠定關鍵基礎。

