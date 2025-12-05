行政院版財劃法今覆議! 藍白決議「第八度」封殺

政治中心／綜合報導

立法院三讀通過財劃法修正案，但行政院隨即提出政院版本，而今天上午針對政院版財劃法覆議案進行投票，但藍白黨團態度已定，決議封殺，這也是行政院長卓榮泰第八次提起覆議案，但也是第八次遭到封殺。

立法院長韓國瑜：「財政收支劃分法修正部分條文覆議案，本院原決議予以維持。」

立法院藍白再度針對財劃法覆議案表決投票，即便這已經是行政院長卓榮泰第八度提出覆議，但藍白黨團仍態度堅決。

國民黨團總召傅崐萁：「我想今天的財劃法我們非常的清楚，一定會把這個怠惰職責，而且完全不溝通的卓榮泰院長，所提出的覆議案，我們一定會全面的把它退回去。」

民眾黨團總召黃國昌：「對於卓榮泰來講，他的臉皮已經厚到，沒有什麼事情做不出來，提出第八度覆議，對他個人而言根本不痛不癢。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「現在國民黨跟民眾黨合作的國會在野黨，掌握了國會多數，已經到了肆無忌憚想做什麼就做什麼，因此我們覺得覆議案會不會通過，已經不是國眾在意的，他們在意的不想讓錯誤攤在陽光下，讓全國人民看到。」





藍白態度強硬，更喊話要卓榮泰下台負責，同一時間，民進黨中南部立委召開記者會反制，要藍白回心轉意。





立委（民）蔡易餘：「國民黨如果今天執意要讓覆議案不通過，但是至少你要讓院版的財劃法，要付委讓他討論，還是希望藍白回頭是岸。」

立委（民）劉建國：「趁院版這個機會可以去強化，可以去彌足過去的不公不義，得到補助會更多，反而為什麼你們捨棄，堅持你們的版本，你們已經錯了三次了，還要持續錯下去嗎。」

綠營苦口婆心，但藍白心意已決，若按照藍白原先版本，中央會被迫舉債高達5638億元，也將達成舉債上限規定，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。

