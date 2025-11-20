行政院版財劃法修正案出爐 張麗善：行政院拿出誠意！

▲行政院版財劃法，張麗善盼行政院積極與在野黨、縣市政府溝通並保障地方財政。(記者劉春生翻攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】針對行政院提出院版財劃法修正案，雲林縣長張麗善20日表示，我們盼行政院拿出誠意，積極與立法院在野黨團、各縣市政府溝通，如果能達到彌補基本財政收支差額、保障農業縣重要指標，且各縣市統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款，不低於114年度的撥配水準等條件下，則樂觀其成。

張麗善指出，財劃法修正案從去年在野黨提出，歷經1年半，行政院在過程中不願積極提出修法版本，而是將心思放在「大罷免」，甚至到上週在野黨再次修正財劃法，卓榮泰院長仍聲稱將「全面應戰」。執政黨一再指控在野黨「修惡」財劃法，不但無法掩飾行政院的責任，也無法獲得民眾的支持，根本之道還是在行政院應該以「溝通」取代「對抗」。

張麗善表示，此次行政院提出院版財劃法修正案，應尊重上週藍白兩黨通過的第2次財劃法修正案的精神，包括明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

雲林縣政府表示，行政院版的財劃法，如果能優先彌補基本財政收支差額、保障基準財源，並考量農業縣的重要指標，且個別縣市的統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款，不低於114年度的撥配水準，在上述條件都能滿足的情況下，縣府樂觀其成。

針對普通統籌稅款分配指標，雲林縣主張「農林漁牧人口」指標權重應從10%調高為15%、「農林漁牧產值」權重從10%調高為15%，另建議人口數權重從30%調降為20%。

雲林縣政府強調，雲林縣擔負國家糧倉，轄內六輕是亞洲最大的石化工業區，但顯然目前財劃法未能體現雲林的特殊貢獻，因此建議中央在計畫補助上應考量雲林對國家的特殊性，核予雲林財力等級為第5級，並提高補助比率。再者，先前賴清德總統和卓榮泰院長已同意補助114年全運會主場地雲林縣立田徑場12億元，中央應儘速核撥。